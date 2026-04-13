Genova, sesso orale tra due uomini sul bus: picchiata autista che li rimprovera

ImolaOggi CRONACA, News 2026

bus Amt Genova

Una autista 43enne della ditta di trasporto pubblico genovese Amt Ã¨ stata aggredita ieri al capolinea di via Rimassa dopo avere rimproverato due passeggeri che stavano avendo un rapporto sessuale orale.

Secondo quanto ricostruito, i due, entrambi uomini, stavano consumando il rapporto quando l’autista li ha rimproverati. Uno dei due la aggredita schiaffeggiandola e ha poi dato in escandescenza. Sul posto la polizia che ha denunciato l’uomo per resistenza, lesioni e interruzione di pubblico servizio. L’autista Ã¨ stata soccorsa dalla Croce Bianca e portata in ospedale in codice verde. ADNKRONOS

Share

Articoli correlati

polizia arresto

Milano: sputi, minacce di morte e atti osceni in chiesa. Arrestato egiziano

Va dai carabinieri completamente nudo

Va dai carabinieri completamente nudo: “Allah mi ha detto di liberarmi dal peccato”

rapina in treno

Atti osceni in treno davanti a mamma e bimbo: denunciato tunisino

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *