Stroncata da malore, muore mamma di 26 anni

Piedimonte Matese / Ruviano – I medici accorsi sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane donna. Probabilmente era morta già da qualche ora. L’allarme è stato lanciato dal compagno, Nicola, quando è rientrato da lavoro. Lei, Angela Raviele, era sul letto, esanime.

Il magistrato di turno ha disposto il blocco della salma e il suo trasferimento all’istituto di medicina legale per stabilire con esattezza le cause della morte anche se non sembrano esserci dubbi sul malore improvviso, probabilmente un infarto.

Lei originaria di Piedimonte Matese gestiva, insieme al compagno e alla famiglia di lui, una piccola attività commerciale proprio nel capoluogo matesino. La coppia viveva in un casa bifamiliare nella periferia di Ruviano, non lontano dal confine con Caiazzo. Angela lascia, oltre al marito, una bimbina di circa 10 mesi.

www.paesenews.it