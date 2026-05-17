OMS: emergenza sanitaria internazionale per raro ceppo di Ebola

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato domenica un’emergenza sanitaria internazionale a causa di un raro ceppo di Ebola che ha ucciso decine di persone nella Repubblica Democratica del Congo.

L’epidemia al momento non è classificata come pandemia perché, spiega l’Oms, non ne rispetta i criteri. ANSA

L’Organizzazione africana per la salute pubblica ha annunciato una nuova epidemia di virus Ebola in Congo e Uganda. Secondo l’organizzazione, finora sono stati registrati 65 decessi e 246 contagi. I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) hanno dichiarato di “monitorare le segnalazioni di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda e di fornire assistenza tecnica ai rispettivi governi”.

Il virus Ebola spesso si rivela fatale nonostante i recenti vaccini e trattamenti. La più letale epidemia di Ebola nella RD Congo, verificatasi tra il 2018 e il 2020, ha causato quasi 2.300 morti e 3.500 casi. L’agenzia sanitaria dell’Unione Africana afferma di monitorare attentamente la situazione e terrà una riunione urgente di coordinamento ad alto livello con la RD Congo, l’Uganda, il Sud Sudan e i partner internazionali per rafforzare la sorveglianza transfrontaliera, la preparazione e la risposta.

L’epidemia di Ebola “in corso nella Repubblica Democratica del Congo “ci ricorda la persistente minaccia alla salute umana rappresentata dalle epidemie e l’importanza della cooperazione e della solidarietà per rafforzare continuamente la sicurezza sanitaria globale”, ha evidenziato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante un punto stampa da Ginevra.

L’Ebola resta globalmente una malattia rara, ma è grave e spesso fatale negli esseri umani. Il tasso medio di letalità (Case Fatality Rate, Cfr, calcolato sui casi diagnosticati) si aggira intorno al 50% (ha oscillato nei precedenti focolai tra il 25% e il 90%). La malattia è causata da virus appartenenti alla famiglia dei Filoviridae (filovirus). Ad oggi sono state identificate 6 specie di Orthoebolavirus, 3 delle quali sono note per causare grandi epidemie:

Il virus Ebola (Ebov o Ebolavirus Zaire), il virus Sudan (Sudv) e il virus Bundibugyo (Bdbv).

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