Malore improvviso, muore escursionista 39enne

Era appena arrivato alla vetta di Cima Tauffi, a Fanano, sull’appenino modenese. Una volta lì un malore è costato la vita a un escursionista di 39 anni originario di Budrio, nel Bolognese. A dare l’allarme, intorno alle 14:35 un gruppo di amici che, alla stazione monte Cimone del Soccorso alpino e speleologico dell’Emilia-Romagna, segnalava come uno fra loro avesse appena accusato un improvviso malore. Il gruppo in quel momento stava affrontando l’escursione con l’obiettivo di raggiungere il lago della Ninfa.

Il recupero in elisoccorso

È stato così attivato l’elisoccorso da Pavullo, mentre i tecnici del Saer si sono portati sul posto in supporto alle operazioni di soccorso. Una volta raggiunto il paziente, nonostante le manovre di rianimazione, non c’è stato nulla da fare. Ottenuta l’autorizzazione del magistrato, fa sapere sempre il Soccorso alpino, è stata disposta la rimozione della salma. Il recupero è stato effettuato, dall’elicottero, che ha trasportato il corpo al campo sportivo di Fanano, dove è stato affidato alle onoranze funebri.

www.tgcom24.mediaset.it