Rischio stop gas russo, Moldavia dichiara stato di emergenza

ROMA, 13 DIC – Il parlamento moldavo ha votato per imporre uno stato di emergenza nazionale per 60 giorni a partire dal 16 dicembre a causa del rischio di interruzione delle forniture di gas russo dal 1 gennaio. Lo riporta Reuters online, secondo cui cinquantasei membri della camera su 101 hanno sostenuto la misura nel voto subito dopo la mezzanotte. La Moldavia riceve gas naturale russo tramite l’Ucraina, che ha affermato che non estenderà il suo contratto di transito con il gigante del gas russo Gazprom. Il contratto scade il 31 dicembre. (ANSA)