Amsterdam vieta la pubblicitÃ  di carne e prodotti da combustibili fossili

Amsterdam Ã¨ diventata la prima capitale al mondo a vietare la pubblicitÃ pubblica di carne e prodotti derivati da combustibili fossili

Dal primo maggio, gli annunci pubblicitari di hamburger, automobili e compagnie aeree sono stati rimossi da cartelloni pubblicitari, pensiline dei tram e stazioni della metropolitana della capitale dei Paesi Bassi. I politici della cittÃ affermano che l’iniziativa mira ad allineare il paesaggio urbano di Amsterdam agli obiettivi ambientali del governo locale. Questi obiettivi prevedono che la capitale olandese raggiunga la neutralitÃ carbonica entro il 2050 e che la popolazione locale dimezzi il consumo di carne nello stesso periodo.

L’iniziativa ambientalista unica nel suo genere

Amsterdam Ã¨ dunque la prima cittÃ al mondo senza i messaggi pubblicitari che promuovono voli, auto a benzina, consumo di carne e, in generale, tutte le attivitÃ legate ai combustibili fossili. Lo ricordano i media internazionali sottolineando che Ã¨ entrata in vigore una ordinanza comunale in materia.

Il provvedimento, approvato a gennaio dopo anni di battaglie politiche guidate dai Verdi (GroenLinks) e dal Partito per gli Animali, prevede la messa al bando dei cartelloni pubblicitari di attivitÃ che usano il fossile, compresi i contratti delle compagnie elettriche che usano queste fonti, ma anche la carne. Secondo il consiglio comunale, non Ã¨ infatti possibile ignorare l’impatto degli allevamenti intensivi sulle emissioni globali.

www.tgcom24.mediaset.it