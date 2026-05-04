Genova, rapina con calci e pugni: arrestato marocchino

Un 37enne marocchino senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale Ã¨ stato arrestato sabato scorso in piazza della Stampa, vicino a via di Canneto il Curto, nel centro storico.

Era quasi lâ€™alba quando un gruppo di ragazzi Ã¨ stato avvicinato in piazza da un uomo che con una scusa e un gesto veloce ha rubato il cellulare a uno dei presenti.Â Il derubato ha cosÃ¬ inseguito il 37enne che dopo pochi metri ha aggredito il ragazzo colpendolo poi con calci e pugni al volto.

Gli agenti di polizia sono intervenuti e hanno soccorso la vittima che Ã¨ stata trasportata allâ€™ospedale Galliera per traumi al naso.

Lâ€™aggressore Ã¨ stato invece arrestato dopo aver opposto resistenza ai pubblici ufficiali che lo hanno anche deferito per avergli trovato addosso delle forbici da elettricista. Lâ€™uomo Ã¨ stato trasportato nel carcere di Marassi dove Ã¨ a disposizione dellâ€™autoritÃ giudiziaria.

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