Von der Leyen, ‘la libertà per l’Europa non sarà gratuita’

BRUXELLES, 27 NOV – La libertà per l’Europa, come in passato, “non sarà gratuita”. “Significa fare scelte difficili. Significa investire massicciamente nella nostra sicurezza e prosperità. E soprattutto significherà rimanere uniti e fedeli ai nostri valori. Trovare il modo di lavorare insieme e superare la frammentazione”.

Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nel suo discorso alla plenaria del Parlamento Europeo. “Perché credo che la nostra generazione di europei debba lottare ancora una volta per la libertà e la sovranità“, ha aggiunto. (ANSA)