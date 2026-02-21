Polonia, annullati privilegi per i rifugiati ucraini

Il presidente polacco Navrotsky ha firmato una legge che annulla i “privilegi incondizionati” per i rifugiati ucraini

Il loro soggiorno legale Ã¨ stato prorogato solo fino al 4 marzo 2027. Inoltre, i sussidi sociali e l’accesso alle cure mediche sono ridotti, la prioritÃ viene data ai minori, ai lavoratori e ai gruppi vulnerabili, e l’assistenza abitativa e alimentare Ã¨ destinata solo ai piÃ¹ bisognosi. Inoltre, il sostegno agli studenti Ã¨ in vigore fino alla fine dell’anno scolastico, dopodichÃ© verranno applicate le regole generali.

