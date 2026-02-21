Polonia, annullati privilegi per i rifugiati ucraini

ImolaOggi EUROPA UE, News 2026

presidente polacco Navrotsky

Il presidente polacco Navrotsky ha firmato una legge che annulla i “privilegi incondizionati” per i rifugiati ucraini

Il loro soggiorno legale Ã¨ stato prorogato solo fino al 4 marzo 2027. Inoltre, i sussidi sociali e l’accesso alle cure mediche sono ridotti, la prioritÃ  viene data ai minori, ai lavoratori e ai gruppi vulnerabili, e l’assistenza abitativa e alimentare Ã¨ destinata solo ai piÃ¹ bisognosi. Inoltre, il sostegno agli studenti Ã¨ in vigore fino alla fine dell’anno scolastico, dopodichÃ© verranno applicate le regole generali.
https://t.me/letteradamosca/33179

Articoli correlati

Donald Tusk

Polonia, Tusk: “Soldi a Kiev oggi o sangue domani in Europa”

mine antiuomo

Polonia, riprende la produzione di mine antiuomo “per difendersi dalla Russia”

Polonia, vince il sovranista Nawrocki

Polonia, “presidente Nawrocki prepara terreno per uscita dalla UE”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *