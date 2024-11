Monopattini: in arrivo obbligo assicurazione, targa e casco per tutti

Stretta sui monopattini con nuovi obblighi e divieti nel Codice della strada che la prossima settimana dovrebbe avere l’ok definitivo del Senato

Per i monopattini scatta l’obbligo di targa, casco e assicurazione. Il ddl impone inoltre il divieto di circolazione contromano e circolazione solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h. C’è quindi il ripristino del divieto di uscire dai centri urbani, abolito tre anni fa.

Assicurazione, targa e casco per tutti

Divieto di circolazione anche nelle piste ciclabili e nelle zone pedonali. Il nuovo testo dovrebbe introdurre l’obbligo di casco sui monopattini anche per i maggiorenni. Bisognerà esporre una targa plastificata e non rimovibile, e stipulare un’assicurazione per la Responsabilità Civile. TiscaliNews