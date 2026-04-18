Da lunedÃ¬ torna Bologna cittÃ  30 con rallentatori e display luminosi

Da lunedÃ¬ 20 aprile tornano in vigore i limiti a 30 km/h su 258 km di strade di Bologna

Dopo che il Tar, accogliendo il ricorso di due taxisti, a gennaio aveva bocciato il provvedimento contestando l’applicazione generalizzata del limite dei 30 km/h, il Comune ha fatto un piano particolareggiato, con ventidue ordinanze che reintroducono le Zone 30 sui tracciati giÃ interessati dal precedente provvedimento.

La fase due prevede oltre 100 interventi fisici di moderazione della velocitÃ : 60 cuscini berlinesi nei varchi di accesso alle Zone 30 e alle zone residenziali, 30 display luminosi dissuasori e decine di interventi su attraversamenti pedonali, dossi, penisole laterali e incroci rialzati.

Parallelamente sono in programma progetti di riqualificazione su intere direttrici, come ad esempio via Murri, con inserimento di verde e alberi. Le strade interessate sono le stesse del provvedimento precedente. L’individuazione, specifica il Comune, segue una metodologia definita dal Piano particolareggiato approvato dalla Giunta per recepire la direttiva del ministero dei trasporti dell’1 febbraio 2024. (ANSA)