Assicurazioni, Cassazione: stop clausola per riparare auto solo da convenzionati

Dubbi sulla validitÃ delle clausole inserite nei contratti assicurativi che impongono agli automobilisti di riparare le vetture presso le carrozzerie convenzionate con le compagnie di assicurazioni, pena l’applicazione di franchigie e penali.
A rendere noto il contenuto dell’ordinanza della Corte di Cassazione Ã¨ Federcarrozzieri, l’associazione delle autocarrozzerie italiane che da anni ha avviato una battaglia legale contro la prassi delle imprese assicuratrici di limitare la libertÃ degli assicurati, imponendo di eseguire le riparazioni presso le officine convenzionate.
La vicenda trae origine dal ricorso presentato contro la societÃ Mma Iard Assurance la quale imponeva ai propri clienti una clausola contrattuale con una franchigia del 20% qualora l’assicurato avesse riparato i danni alla propria autovettura presso una carrozzeria non convenzionata con la medesima societÃ .
“Si tratta di una decisione importantissima che potrebbe portare alla nullitÃ di quelle clausole, inserite nei contratti assicurativi, che impongono costi illegittimi agli automobilisti che riparano la propria vettura presso un carrozziere di fiducia – spiega il presidente di Federcarrozzieri, Davide Galli – Un paradosso assurdo che porta le imprese assicuratrici a pagare in maniera differente il medesimo danno a seconda di chi quel danno ripara.
La richiesta di franchigie per chi non si affida alle autocarrozziere imposte dalle compagnie di assicurazioni Ã¨ una pesante limitazione della libertÃ degli utenti che non solo danneggia gli automobilisti, ma non garantisce nemmeno la qualitÃ delle riparazioni, considerato che i prezzi degli interventi sono stabiliti al ribasso dalle imprese assicuratrici”.ANSA