Usa, la dem Ocasio-Cortez: ‘stiamo per entrare in un’era di fascismo’

WASHINGTON, 07 NOV – “Stiamo per entrare in un periodo politico che avrà conseguenze per tutto il resto nelle nostre vite. Non possiamo mollare”. Lo ha detto la deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez, sottolineando che i democratici se mantenessero il controllo della Camera potrebbero “bloccare alcune delle più odiose proposte proposte” repubblicane.

In ogni caso – aggiunge – il paese è sul punto di entrare in un’era di “fascismo e autoritarismo”. Ocasio-Cortez ritiene che sia ancora troppo presto per puntare il dito contro quello che non ha funzionato ma, come il senatore indipendente Bernie Sanders, è convinta che i democratici debbano riconnettersi con la classe operaia americana. (ANSA)