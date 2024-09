MILANO, 20 SET – Mercedes richiama 523.094 auto in Cina. Si tratta, nel dettaglio, di 241.861 autovetture importate e modelli sono Classe A, Classe B, CLA e GLA prodotte tra agosto 2011 e aprile 2019, spiega in una nota, che riporta Bloomberg, l’amministrazione statale cinese per la regolamentazione del mercato. Il gruppo tedesco richiamerà anche 281.233 auto modello GLA importate e prodotte tra marzo 2014 e ottobre 2019. Il richiamo sarà a partire dal 27 novembre. (ANSA)