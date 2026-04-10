Porsche, vendite in calo del 15% nel primo trimestre

La casa automobilistica tedesca Porsche ha venduto nel primo trimestre del 2026 un totale di 60.991 veicoli in tutto il mondo, pari a un calo del 15 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

L’azienda ha indicato tra le cause principali della flessione la persistente difficoltà nei mercati cinese e nordamericano, la fine della produzione dei modelli Cayman e Boxster con motore a combustione, nonché l’eliminazione degli incentivi fiscali per i veicoli elettrici e ibridi negli Stati Uniti.

“Le vendite tra gennaio e marzo sono state in linea con le aspettative. Nei prossimi mesi l’attenzione sarà rivolta al lancio sul mercato del modello Cayenne completamente elettrico. Le consegne inizieranno quest’estate”, ha affermato Matthias Becker, direttore vendite di Porsche.

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