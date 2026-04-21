L’agente del Mossad morto sul Lago Maggiore lavorava a operazione contro l’Iran

A rivelarlo, per la prima volta, il direttore del Mossad, David Barnea durante la cerimonia per la Giornata del Ricordo. Barnea non ha fornito dettagli sulla identitÃ di ‘M’, limitandosi a dire che Ã¨ morto all’estero durante operazioni contro l’Iran. A identificare “M” con l’uomo che rimase ucciso nell’incidente sul Lago Maggiore, insieme anche a due agenti Aise, sono stati i media israeliani.

Secondo il Jerusalem Post e Channel 12, l’agente del Mossad Ã¨ morto in Italia nel 2023 mentre collaborava con i servizi segreti italiani per impedire a Teheran di ottenere armi avanzate. Nell’incidente sul Lago Maggiore oltre all’agente israeliano e a due funzionari dell’Aise morÃ¬ anche la donna di origine russa Anya Bozhkova, moglie di Claudio Carminati, armatore e comandante della barca.

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