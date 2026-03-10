Volkswagen: utile -44%, confermati 50mila esuberi

Il gruppo Volkswagen archivia il 2025 con conti in netto peggioramento

L’utile netto crolla del 44% a 6,9 miliardi di euro, mentre il risultato operativo si dimezza del 53% a 8,9 miliardi con un margine sceso al 2,8%, il livello piÃ¹ basso dallo scandalo dieselgate del 2016. I ricavi si attestano a 321,9 miliardi, sostanzialmente stabili (-0,8%), le consegne restano vicine ai 9 milioni di veicoli (-0,2%) mentre il flusso di cassa della divisione auto sale a 6,4 miliardi (+24%).

A pesare sui conti i dazi Usa, che hanno inciso per 2,9 miliardi sull’utile operativo, e la svalutazione dell’avviamento Porsche per 2,7 miliardi.

Sul fronte geografico crescono Europa (+5%) e Sud America (+10%), mentre arretrano Stati Uniti (-12%) e Cina (-6%). Il dividendo sarÃ ridotto del 17% a 5,26 euro per le privilegiate e 5,2 euro per le ordinarie. Per il 2026 il gruppo prevede ricavi stabili o in crescita fino al 3%, margine operativo tra 4% e 5,5% e flusso di cassa netto tra 3 e 6 miliardi, con un obiettivo di lungo periodo di ritorno sulle vendite tra l’8% e il 10% entro il 2030.

Il ceo Oliver Blume ha confermato il piano di ristrutturazione siglato con i sindacati a fine 2024: taglio di 50mila posti al 2030 (35mila nel brand Volkswagen, 7.500 in Audi, 4mila in Porsche), riduzione della capacitÃ produttiva di 700mila unitÃ in Europa e risparmi giÃ realizzati per 1 miliardo nel 2025, con obiettivo di 6 miliardi entro il 2030. Per il sito di OsnabrÃ¼ck sono in corso trattative per produzioni legate alla Difesa, mentre Dresda sarÃ riconvertito alla ricerca.

Blume ha avvertito che la concorrenza cinese eserciterÃ pressione crescente sui prezzi: “I produttori cinesi hanno identificato l’Europa come mercato da aggredire. Dobbiamo continuare a lavorare sui costi”, ha detto Blume ricordando che nei tre principali impianti in Germania sono giÃ stati ridotti del 20%. In merito al conflitto in Medio Oriente e il rialzo dei prezzi di petrolio e gas, il Cfo Arno Antlitz ha detto che il gruppo Ã¨ coperto da contratti a lungo termine e non prevede ricadute sulle vendite almeno nel breve. Se il conflitto si prolungherÃ potrebbero esserci delle ricadute sui prezzi delle componentistica e dei trasporti.

A livello di divisioni, la Core – Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra e veicoli commerciali – chiude con ricavi a 145,2 miliardi (+3,7%) e utile operativo a 6,8 miliardi (-2%, margine 4,7%). La Progressive – Audi, Lamborghini, Bentley e Ducati – segna ricavi a 65,5 miliardi (+1,5%) e utile operativo a 3,4 miliardi (-13,6%, margine 5,1%).

Pesante la Sport Luxury, composta dal solo Porsche: ricavi a 32,2 miliardi (-11,7%) e risultato operativo praticamente azzerato a 100 milioni dai 5,3 miliardi del 2024 (margine 0,3%), colpita dal calo in Cina, dai dazi Usa e da 3,1 miliardi di oneri per il riallineamento strategico verso motori termici e ibridi, con i conti dettagliati attesi domani.Nel 2026 il gruppo punta su un’offensiva di prodotto: saranno lanciati oltre 20 nuovi modelli con tutti i sistemi di alimentazione, mentre entro fine 2027 saranno introdotti in Cina 30 nuovi modelli elettrici, ibridi e range extender sviluppati anche con Xpeng.

A fine 2025 Ã¨ entrata in funzione la gigafactory di Salzgitter, gestita dalla controllata PowerCo, con quella di Valencia attesa entro l’anno. “Il futuro della mobilitÃ Ã¨ elettrico, le batterie sono strategiche. Siamo il primo produttore europeo a sviluppare e produrre celle per batterie su larga scala”, ha detto Blume.Â (askanews)