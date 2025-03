Foti: “l’acqua non è un bene illimitato”

“E’ indubbio che il tema dell’acqua è un tema centrale non di oggi ma anche di ieri e di domani. Quindi il preservare un bene che non è illimitato è impegno di tutti”

“Sono stati investiti dal ministero dell’Ambiente 600 milioni di euro per far sì che le acque reflue possano essere recuperate e depurate e quindi immesse per l’utilizzo sia in agricoltura sia in industria. Sicuramente noi abbiamo, ed è un tema atavico ma che va affrontato, delle perdite degli acquedotti che ancorché ridotte negli anni sono ancora imponenti. Sotto questo profilo vi è ovviamente un piano di investimenti necessario, nel medio e lungo periodo. Occorre poi definire, una volta per, le linee di intervento rispetto a società che hanno in gestione da anni e che dovrebbero cercare di intervenire proprio per ridurre queste perdite effettivamente poco commendevoli”.

Lo ha dichiarato il Ministro Tommaso Foti intervenuto oggi a Roma, in occasione della presentazione della traduzione ufficiale in italiano del Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche (UN-WWDR) 2025 e del XV Rapporto "Gli italiani e l'agricoltura", al convegno "Acqua e Agricoltura: politiche e strumenti per innovazione ed efficienza", promosso da Fondazione UniVerde e Coldiretti.