Mercedes, utili quasi dimezzati nel 2025

Il colosso tedesco Mercedes nel 2025 ha visto quasi dimezzati gli utili, ottenendo 5,3 miliardi di euro, e cioÃ¨ il 49% rispetto all’anno precedente, quando erano stati 10,4 miliardi. Lo ha reso noto la casa d’auto di Stoccarda. Il fatturato Ã¨ diminuito del 9% a 132,2 miliardi di euro.

Il risultato operativo al lordo di interessi e imposte Ã¨ sceso del 57% a 5,82 miliardi di euro. A pesare sulla prestazione del gruppo i dazi doganali, gli effetti negativi dei tassi di cambio e la concorrenza cinese. I risparmi sui costi di oltre 3,5 miliardi di euro nel settore delle auto hanno compensato in parte le difficoltÃ , ha spiegato il gruppo.

Nel 2025 Mercedes ha venduto 2.160.000 fra auto e furgoni. Sul fronte delle autovetture, con 1,8 milioni, il dato registra un arretramento del 9% rispetto all’anno precedente. (ANSA).