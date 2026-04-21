Trump: “in Vietnam e Iraq avrei vinto rapidamente”

ImolaOggi ESTERI, News 2026

Trump

NEW YORK, 21 APR – “Con l’Iran vogliamo un buon accordo, non mi faccio mettere fretta”. Lo ha detto Donald Trump in un’intervista a Cncb, ribadendo che gli Stati Uniti hanno “completamente vinto la guerra. Se lasciassimo ora, a Teheran ci vorrebbero 20 anni per ricostruire”.

Il presidente quindi ha criticato i media e detto: “avrei vinto in Vietnam e in Iraq rapidamente. Guardate al Venezuela”. E poi: “L’Iran non ha latra scelta che fare un accordo”. “Ero sicuro che avrebbero mandato una delegazione in Pakistan, non hanno altra scelta”, ha aggiunto.(ANSA)

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