Vigevano, problemi al ginocchio sinistro ma lo operano al destro

di Roberta Damiata – Cose che accadono nei film comici e che fanno ridere il pubblico, se la sceneggiatura non fosse presa spesso e volentieri della realtà. Ed è stato un vero e proprio film, e non certo una commedia, quello accorso ad un 56enne di Vigevano (Pavia), che a novembre si era sottoposto ad un intervento chirurgico al ginocchio destro in una clinica privata.

Il chirurgo fa “confusione”

Peccato che l’uomo aveva un problema al ginocchio sinistro, che da diverso tempo gli faceva male e si era rivolto, secondo quanto ha raccontato, all’istituto clinico Beato Matteo (gruppo san Donato, ndr), per risolvere il problema, e proprio in quella clinica gli avevano consigliato l’operazione. Una volta in sala operatoria però il chirurgo deve aver “fatto confusione”, operando il ginocchio sano invece che quello dolorante.

“Quando gli ho fatto presente l’errore il chirurgo si è limitato a dirmi che l’indomani mattina mi avrebbe operato al ginocchio giusto“, ha raccontato ora il 56enne, che invece ha preferito firmare le dimissioni e presentarsi in un altro ospedale. Scelta che in molti avrebbero fatto, per scoprire dopo le visite di routine che anche nel ginocchio che gli creava problemi, l’intervento era da ritenersi non urgente.

La vicenda è stata riportata all’Ansa proprio dallo sfortunato paziente, che ha raccontato come questa “distrazione” gli sia costata un’invalidità permanente dell’8 per cento all’articolazione.

Neanche una scusa

La cosa che ha più disturbato l’uomo, ovviamente oltre al danno fisico, è stato l’atteggiamento dell’ortopedico e della clinica: “Non ho ricevuto una parola di scuse, neanche un’email, né dalla struttura né dall’ortopedico“. Ora l’operaio metalmeccanico, ha deciso di fare causa per il danno subito, ma anche in questo caso, almeno al momento, nessuna risposta o la versione dei fatti della clinica.

www.ilgiornale.it