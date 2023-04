Giovane mamma uccisa da un malore improvviso: addio a Titti

foto Facebook

Napoli – Lacrime e dolore a Napoli per la morte di una giovane mamma. Titti Adamo lascia il marito – noto parrucchiere – e un figlio piccolo. A diversi giorni dalla sua morte, avvenuta per un malore improvviso, sono ancora tanti i messaggi pubblicati sui social per lei.

“Sei stata una gran Donna e lo dico con la D maiuscola perché quello che hai fatto non tutte lo avrebbero fatto notizia più brutta non potevo ricevere ti porterò per sempre nei miei ricordi e nel mio cuore ora riposa in pace grande guerriera..“, si legge in un post. www.napolitoday.it