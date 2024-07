Roma, infermiera violentata in ambulanza: arrestato indiano

Un’infermiera di 24 anni del 118 è stata violentata da un uomo a bordo di una ambulanza a Roma. È quanto successo nel tardo pomeriggio di sabato 13 luglio a San Lorenzo. La vittima, sotto choc, è stata soccorsa e l’uomo, un commerciante di 55 anni del quartiere di nazionalità indiana, è stato bloccato dalla polizia di Stato con l’accusa di violenza sessuale.

L’intervento a San Lorenzo

Tutto è iniziato intorno alle 19:30 di sabato quando al numero unico per le emergenze sono giunte una serie di chiamate dai residenti di San Lorenzo, perché c’era un uomo che stava danneggiando un negozio. Arrivati sul posto gli agenti del distretto di San Lorenzo hanno notato che quell’uomo, altri non era che un sarto del quartiere, un commerciante che stava distruggendo la sua stessa attività poiché, secondo quanto appreso, il 31 di luglio avrebbe ricevuto lo sfratto per morosità.

La violenza sessuale in ambulanza

I poliziotti a qual punto lo hanno bloccato nonostante fosse in preda all’alcol, e lo hanno messo a bordo di una ambulanza del 118 nel frattempo intervenuta. È in quel frangente che è iniziato l’incubo per l’infermiera, mentre il commerciante veniva portato in codice rosso al policlinico Umberto I.

Durante il tragitto il cittadino indiano, all’altezza di piazzale del Verano, si sarebbe divincolato dalle cinghie della barella, poi si sarebbe slacciato i pantaloni salendo addosso all’infermiera di bordo toccandole il seno e le parti intime.

Fermato l’orco

La donna, urlando, è riuscita ad attirare l’attenzione dei colleghi. Il conducente dell’ambulanza riesce ad accostare e i poliziotti che li seguono intervengono. L’uomo, bloccato, è stato portato nel carcere di Regina Coeli, a disposizione della magistratura, con l’accusa di violenza sessuale.

Il 55enne è un volto noto a San Lorenzo, sempre stato ben voluto nel quartiere. In tanti andavano nella sua bottega di via dei Marsi per delle riparazioni di sartoria. Il futuro incerto della sua bottega lo avrebbero cambiato. Già la scorsa primavera le forze dell’ordine si erano occupate di lui. Sabato è stato fermato.

