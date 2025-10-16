Nestlé taglierà 16.000 posti di lavoro

Nestlé prevede di tagliare 16.000 posti di lavoro a livello mondiale nei prossimi due anni

La riduzione è pari a circa il 6% della forza lavoro. Ad annunciarlo il nuovo amministratore delegato, Philipp Navratil in occasione della pubblicazione del fatturato dei primi nove mesi, in calo dell’1,9% a 65,9 miliardi di franchi svizzeri (71 miliardi di euro).

“Il mondo sta cambiando e Nestlé deve cambiare più rapidamente ciò comporterà l’adozione di decisioni difficili, ma necessarie, per ridurre il personale”, sottolinea Navratil alla guida del gruppo da inizio di settembre. ANSA

