Milano, tre donne molestate in pochi minuti: arrestato senegalese

Tre donne molestate nel giro di pochi minuti. È il pomeriggio di terrore che un uomo ha deciso di “regalare” a tre signore scelte a caso in un negozio in zona Navigli, a Milano. La scena si è concretizzata poco prima delle 16 di lunedì, quando un senegalese di 26 anni è entrato in un negozio in viale Cristoforo Colombo e ha puntato tutte le donne che gli sono capitate sotto tiro per cercare di toccare loro il seno. È stato arrestato dalla polizia con l’accusa di violenza sessuale.

La sequenza delle aggressioni

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il giovane è entrato nell’attività commerciale iniziando immediatamente a molestare le donne presenti. Il primo bersaglio è stata una giovane cliente: l’uomo ha tentato di palparle il seno, ma è stato prontamente allontanato da un ragazzo.

Nonostante la reazione, il ventiseienne non si è dato per vinto. Si è scagliato contro la commessa, una trentenne, riuscendo a palparle il seno. In un crescendo di aggressività, mentre cercava di guadagnare l’uscita, l’uomo ha incrociato un’altra donna che stava entrando nel locale, e ha tentato di molestare anche lei prima di darsi alla fuga in direzione della stazione.

L’arresto a Porta Genova

L’allarme è scattato immediatamente. Grazie alle descrizioni fornite dalle vittime e dai testimoni, le pattuglie si sono messe sulle tracce del fuggitivo. La corsa del ventiseienne è terminata pochi minuti dopo nei pressi della stazione di Milano Porta Genova, dove i poliziotti delle volanti lo hanno intercettato e bloccato prima che potesse far perdere le proprie tracce tra i pendolari.

L’uomo è stato portato in questura. Resta ora al vaglio degli inquirenti la posizione del giovane per verificare se sia stato protagonista di episodi simili nella zona nelle ultime settimane. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine è stato reso possibile dalla reazione immediata dei presenti, che hanno contattato il 112 e segnalato con precisione il molestatore.

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