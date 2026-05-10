Mestre, 17enne bengalese violentata in casa da connazionale

Sabato notte movimentato a Mestre, dove la violenza ha fatto da padrona. Una diciassettenne di origine bengalese era nella casa in cui vive con il compagno, il figlio di tre mesi e un inquilino connazionale quando quest’ultimo l’ha violentata.

Al momento dell’aggressione, il compagno della giovane non era in casa e l’inquilino ha approfittato della solitudine della diciassettenne per violentarla, mentre il neonato dormiva nella stanza accanto.

Spaventata e sotto shock, è stata proprio la ragazza a chiamare i carabinieri chiedendo aiuto. Arrivati sul posto, i militari hanno accompagnato la minorenne in Pronto soccorso a Mestre, dove è stata sottoposta a tutti gli accertamenti medici. Sulle tracce dell’aggressore ci sono i carabinieri. […]

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