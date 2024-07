Tajani: “Il Capo dello Stato va sempre rispettato”

ROMA, 04 LUG – “Il capo dello Stato va sempre rispettato”. Così il vicepremier e leader di Fi Antonio Tajani interpellato dai cronisti sul discorso di ieri di Sergio Mattarella. (ANSA)

Salvini

“Assolutismo? Siamo in democrazia, il popolo vota, il popolo vince. Non faccio filosofia, ma politica. Semmai qui c’è il problema della dittatura delle minoranze, non il contrario”. Lo ha detto il vice premier Matteo Salvini, commentando i il richiamo sui rischi di “assolutismo della maggioranza” fatto dal presidente Mattarella.

“In Italia come in Francia – ha aggiunto – chi prende voti governa, nel risetto delle regole, della democrazia, delle minoranze. Penso sia un richiamo che può essere fatto ad altri, non alla situazione italiana. Qui, anzi, c’è la minoranza che spesso si comporta da maggioranza”. (ANSA)