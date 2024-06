Zelensky: ‘chiuderemo la guerra alle nostre condizioni’

BERLINO, 11 GIU – “Noi chiuderemo questa guerra nell’interesse di tutti i figli, la chiuderemo alle nostre condizioni”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodomyr Zelensky parlando al Bundestag. “Il tempo per i compromessi è finito”. “L’Europa deve essere un continente di una pace forte”, ha aggiunto. Zelensky ha affermato che l’Ucraina non deve essere divisa, tracciando parallelismi con il muro di Berlino in un discorso al parlamento tedesco.

“Potete capire perché stiamo lottando così duramente contro i tentativi della Russia di dividerci, di dividere l’Ucraina. Perché stiamo facendo assolutamente di tutto per prevenire un muro tra le parti del nostro Paese”, ha detto Zelensky al Bundestag. (ANSA)