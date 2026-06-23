Von der Leyen: “504 milioni di euro di fondi UE alla Moldova”

Il Piano di crescita dell’Ue è fondamentale per l’integrazione della Moldova nel mercato unico. “La Moldova ha completato il 93% delle riforme previste dal piano, sbloccando 504 milioni di euro di fondi Ue, con la possibilità di ottenere ulteriori 523 milioni di euro qualora le restanti riforme venissero attuate quest’anno”.

Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen al termine del summit Ue-Moldova. Questi fondi consentiranno di migliorare la rete stradale, i ponti, l’assistenza sanitaria e l’accesso ai finanziamenti. Il vertice si è tenuto appena una settimana dopo l’avvio da parte della Moldova del primo ciclo di negoziati di adesione con l’Unione europea, un passo significativo nel suo percorso verso l’Ue.

La presidente Sandu è stata elogiata per il suo “notevole coraggio e determinazione” e per i “notevoli” progressi compiuti dalla Moldova in materia di riforme. L’Ue, ha sottolineato il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, si impegna a sostenere la Moldova “in ogni fase del percorso” verso la sua trasformazione in un membro forte e prospero della famiglia europea.

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