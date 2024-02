Zelensky: ‘26% dell’Ucraina sotto occupazione russa, ma vinceremo’

“A distanza di due anni è importante che siamo riusciti a difendere il nostro Stato. Circa il 26% del territorio nazionale è ancora sotto l’occupazione, ma vediamo che l’esercito russo non riesce ad avanzare in maniera significativa. Li abbiamo fermati”. Lo dice il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un’intervista al Tg1.

Zelensky: “Mai pensato di mollare, so che noi vinceremo”

“No, non ho mai pensato di mollare. Sono ucraino amo e difendo l’Ucraina. Questo è il mio dovere, lo devo fare altrimenti non riusciremo a resistere. Per questo non ho mai pensato di mollare. Non si può credere alla vittoria del male. So che noi vinceremo”. Lo dice il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un’intervista al Tg1.

Your browser does not support the video tag.

Zelensky: “Sul terreno c’è stallo, ci servono mezzi moderni”

“Per quanto riguarda la guerra sul terreno c’è stallo. E’ un dato di fatto”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista al Tg1. “Perché? Perché è mancato qualcosa. Ci sono stati ritardi negli equipaggiamenti e i ritardi significano errori”. “Noi combattiamo contro terroristi – ha aggiunto – servono mezzi tecnici moderni per fronteggiare uno dei più grandi eserciti del mondo”.

Zelensky: “La guerra può arrivare da voi, nessuno sarà pronto”

“La guerra può arrivare da voi perché abbiamo a che fare con Putin e quando la guerra arriverà nessuno sarà pronto. Gli eserciti europei non sono pronti, sarà uno shock. Dov’è la garanzia che la Nato reagirà prontamente? Chi ne parla? Nessuno”. Lo afferma il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un’intervista al Tg1. tgcom24.mediaset.it