Presidente di seggio non si presenta alle urne: trovato morto nel letto

Che fosse successo qualcosa lo si era capito subito. Nicolò Zamperin, 32 anni, sabato mattina non si è presentato al seggio elettorale di Fossalunga di Vedelago dove avrebbe dovuto ricoprire la carica di presidente e svolgere le pratiche preliminari in vista dell’apertura del voto.

Nessuno però poteva immaginarsi una tragedia simile. Il 32enne è stato colpito da malore nel sonno ed è stato trovato senza vita nel letto dai genitori, che preoccupati nel non vederlo a tavola per la colazione erano andati a trovarlo a letto. Immediato l’arrivo dei soccorritori, ma per Nicolò non c’era già più nulla da fare.

Il dramma a Fossalunga

Nicolò Zamperin la sera prima della sua morte aveva partecipato alla riunione con gli scrutatori e non aveva mostrato nessun segno che potessa far immaginare un dramma del genere. La salma è stata poi trasportata presso l’obitorio dell’ospedale di Castelfranco Veneto e ora spetterà alla famiglia richiedere un esame autoptico per chiarire il mistero di una morte così improvvisa. La comunità adesso è sotto choc. Il 32enne lascia i genitori, Giuseppe e Stefania, il fratello Alberto (hanno trovato loro il corpo del parente senza vita) e la fidanzata Serena.

