Malore all’asilo nido: muore bimba di 4 mesi

Tragedia in provincia di Lecce. Una bimba di quattro mesi è morta a Castrignano del Capo, dopo essere stata colpita da un malore improvviso intorno alle 11:30 e ricoverata in codice rosso all’ospedale Panico di Tricase. La piccola, le cui condizioni sono sembrate subito gravissime ai soccorritori, si trovava in un asilo nido a Santa Maria di Leuca.

A nulla sono valse le manovre di rianimazione effettuate dai sanitari iniziate sin dal momento dell’intervento e proseguite fino all’arrivo al pronto soccorso. Non sono ancora chiare le cause del malore che ha colpito la bimba, che stando alle prime ricostruzioni non soffriva di patologie tali da metterla in pericolo di vita.

L’edizione barese del quotidiano La Repubblica ha riportato le parole del sindaco di Castrignano del Capo, Francesco Petracca, sulla notizia: “Purtroppo siamo addolorati per l’accaduto. Questa tragedia si abbatte su una giovane coppia che, solo da poco, aveva festeggiato l’arrivo a casa della figlia. Tutta la comunità è sconvolta. Faremo di tutto per dimostrare la nostra vicinanza ai due genitori”.

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