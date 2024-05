Schlein: “la comunità internazionale fermi Netanyahu”

LAMEZIA TERME, 27 MAG – “L’Unione europea si deve muovere con una voce sola e forte per fermare questa follia della guerra e che, come abbiamo detto dall’inizio, si sta traducendo in un’ecatombe, con più di 35 mila civili morti. La popolazione palestinese per il 40% è fatta di minori, ragazze e ragazzi che coi terroristi non hanno nulla a che fare e che non possono essere puniti collettivamente per il brutale attentato del 7 ottobre”.

Lo ha detto Elly Schlein parlando con i giornalisti a Lamezia Terme. “Questa cosa – ha aggiunto la segretaria del Pd – deve finire qui. E tutta la comunità internazionale deve fermare Netanyahu. Serve un cessate il fuoco per liberare gli ostaggi israeliani ancora detenuti da Hamas e per fermare questo massacro di civili, che non è accettabile. Ed è gravissimo che Netanyahu prosegua la sua azione folle nonostante la Corte internazionale di giustizia si sia espressa per fermare questo attacco a Rafa. Non c’è alcun Paese al mondo che si può permettere di calpestare i principi del diritto internazionale”. (ANSA)