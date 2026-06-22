Schlein: “Da Trump attacchi inaccettabili, governo passi dai tweet ai fatti”

ImolaOggi POLITICA, News 2026

Elly Schlein

Elly Schlein torna ad attaccare Donald Trump e chiede una risposta più netta da parte del governo italiano

La segretaria del Partito Democratico ha definito “inaccettabili” gli attacchi del presidente statunitense, intervenendo all’evento “L’Europa che vogliamo”, organizzato a Roma dalla delegazione dem al Parlamento europeo. Nel suo intervento, la leader dell’opposizione ha invitato il governo di Giorgia Meloni a tradurre le prese di posizione pubbliche in decisioni concrete.

“Abbiamo condannato duramente gli attacchi inaccettabili di Trump. Ma chiediamo al governo di passare dai tweet ai fatti”, ha dichiarato. Tra le richieste avanzate dal palco c’è quella di un’uscita immediata dell’Italia dal Board of Peace. “Bisogna uscire dal Board of Peace, dove non sarebbe mai dovuto entrare perché non sta lavorando per la pace”, ha affermato la segretaria dem.
tgcom24.mediaset.it

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