Libano, Ben-Gvir: “Ora tutto il Paese deve bruciare”

ImolaOggi ESTERI, News 2026

Itamar Ben Gvir

“Per ogni lacrima di una madre israeliana, mille madri libanesi devono piangere. Tutto il Libano deve bruciare”

Così su X il ministro della Sicurezza Nazionale di Israele Itamar Ben-Gvir, dopo che è stata diffusa la notizia di quattro militari uccisi da Hezbollah in Libano. “Con tutto il rispetto per gli americani – aggiunge – Israele deve chiarire all’intero mondo che il sangue dei nostri figli e la sicurezza dei nostri cittadini non sono alla mercé di nessuno. Tutto il Libano deve bruciare. Il nostro dovere supremo è proteggere i cittadini di Israele e i soldati delle Idf, e questo impegno prevale su ogni altra considerazione”.

Smotrich sul Libano: “È ora di aprire le porte dell’inferno”

“Una mattinata difficile… È ora di parlare con il fuoco. E di aprire le porte dell’inferno”. Così su X il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich, commentando gli ultimi sviluppi sul fronte libanese contro Hezbollah.
tgcom24.mediaset.it

Share

Articoli correlati

Trump e Netanyahu

Trump: “Dobbiamo mantenere Netanyahu sano di mente”

Benjamin Netanyahu

Netanyahu: ‘mi ricandido alle elezioni e intendo vincere’

Erdogan Croazia

Erdogan: “Netanyahu farà la fine di Hitler”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *