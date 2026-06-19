Trump: “Dobbiamo mantenere Netanyahu sano di mente”

Sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui Usa-Iran in Svizzera per raggiungere un accordo definitivo. Lo ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente statunitense JD Vance nella Confederazione. Sul fronte Usa-Israele gli attriti non si placano: “Con Bibi è tutto normale, ma lo dobbiamo mantenere sano di mente”, ha detto Donald Trump in un’intervista ad Axios. Poco dopo ha aggiunto: “Non ci sono limiti al mio potere”.

Iran, Ghalibaf: “Se Usa eccede, daremo una risposta schiaccainte”

Il capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha dichiarato che i colloqui con gli Stati Uniti rimarranno vincolati alle “linee rosse” di Teheran. “Come abbiamo dimostrato nel corso dei negoziati passati, siamo fermi nel rispettare le condizioni e le linee rosse stabilite e nel perseguire gli interessi della nazione iraniana”, ha affermato Ghalibaf in dichiarazioni pubblicate dall’agenzia di stampa ufficiale Irna. “Se il nemico cerca di eccedere, abbiamo dimostrato di avere il dito sul grilletto e non esiteremo a dare una risposta schiacciante al nemico”.

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