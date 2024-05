Crosetto: “chiedo ai media di contestualizzare le parole”

“Se critico una affermazione specifica di Stoltenberg sull’uso di armi occidentali all’Ucraina su suolo russo non sto attaccando la Nato o mettendo in discussione la necessità dei nostri aiuti all’Ucraina per difendersi dalla vile aggressione russa.

Se critico l’offensiva israeliana su Rafah, e i rischi e drammi che questa comporta per la popolazione civile innocente palestinese, non sto attaccando Israele, di cui sono sempre stato amico o la sua legittima reazione contro il feroce attacco di Hamas.

Chiederei ai mass media italiani maggiore attenzione e contestualizzazione delle parole. Non per rispetto a me, nel caso in specie, ma perché stiamo parlando di drammi e guerre catastrofiche e pericolose per l’intera umanità. Non si può banalizzare sempre tutto per un titolo ad effetto. Grazie.”

Lo scrive su X il ministro Guido Crosetto.