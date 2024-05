Trento, maxi rissa tra stranieri

Calci, pugni e bottigliate. Sono almeno due le persone rimaste ferite nella maxi rissa che ha seminato il panico tra i passanti del centro di Trento

A quanto si apprende, due diversi gruppi di stranieri avrebbero iniziato a fronteggiarsi con parole grosse all’angolo tra via Roma e via Pozzo. Poi la miccia, i cui motivi sono ancora sconosciuti, e le botte. Tutto sotto gli occhi dei passanti che hanno dato l’allarme al numero unico per le emergenze. Sul posto alcune pattuglie dei carabinieri e l’ambulanza che ha trasferito due feriti al pronto soccorso dell’ospedale Santa Chiara.

È stato arrestato dai carabinieri nella serata di ieri uno dei principali protagonisti della rissa verificatasi in via Pozzo a Trento nel pomeriggio: si tratta di un cittadino tunisino, pregiudicato, di 19 anni. L’immediatezza degli accertamenti che hanno condotto all’arresto è stata possibile anche per la presenza, nella vicina piazza della Portela, di alcuni militari in borghese che stavano operando nell’ambito della ”task force” predisposta al fine di contrastare l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, i carabinieri hanno avuto modo di notare la rissa e chiamare i colleghi di pattuglia e i soccorsi. Gli stessi carabinieri, quindi, dopo aver raggiunto il luogo della rissa, sono riusciti a identificarne alcuni dei protagonisti: grazie soprattutto all’analisi delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza comunale e degli esercizi commerciali, nonché di alcuni filmati pubblicati sui social network da privati cittadini, è stato quindi possibile arrestare il 19enne bloccato sul posto e identificare ulteriori partecipanti che saranno denunciati. www.trentotoday.it