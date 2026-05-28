Rissa tra nordafricani con sassi e bastoni nel Milanese: 7 feriti, anche un bambino

Altra rissa nel milanese che ha scatenato un parapiglia alla stazione di Garbagnate Milanese Parco delle Groane

E’ stata causata da due gruppi di nordafricani che si sono fronteggiati con mazze, bastoni e hanno poi dato vita a un lancio di sassi. Una pietra ha ferito uno di loro al volto mentre un altro sasso ha spaccato il finestrino di un treno in banchina. Tredici i giovani identificati dalla Polfer – tutti tra i 19 e i 24 anni – intervenuta con numerosi agenti, per i quali ora l’autorità giudiziaria dovrà decidere come procedere. Due i feriti, le cui condizioni non sarebbero gravi, oltre a 5 contusi tra i quali un bambino di 9 anni.

La tratta tra Garbagnate Milanese e Novate Milanese (linea Saronno-Milano Cadorna) è stata chiusa alla circolazione dalle 17:30 mentre il treno 10869 ha terminato il servizio per danneggiamento. Tutto è cominciato alle 17:20 al binario 4 quando i passanti attoniti si sono trovati in mezzo al parapiglia tra due decine di nordafricani che si fronteggiavano con mazze e bastoni, a cui poi ha fatto seguito la sassaiola verso il convoglio.

Secondo le prime indiscrezioni giunte dopo l’identificazione dei tredici giovani si tratta di ragazzi tra i 19 e i 24 anni di origine nordafricana o di seconda generazione, che si sono contrapposti dopo una lite, forse non la prima, per futili motivi. I due gruppi farebbero parte di due bande di maranza diverse. Cinque in totale i feriti, tre dei quali hanno rifiutato le cure mediche mentre due sono stati trasportati in codice verde all’Ospedale di Garbagnate. Alle 19:30 la linea è stata svincolata dalle esigenze di Polizia Giudiziaria e la circolazione è ripresa regolarmente.

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