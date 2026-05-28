Reggio Emilia, rissa a bastonate e bottigliate: denunciati tre egiziani

Una violenta rissa è scoppiata a ridosso del centro di Reggio Emilia

Si sono fronteggiati con bastoni di legno, un taglierino e bottiglie di vetro. I carabinieri hanno denunciato alla locale procura tre cittadini egiziani di 22, 26 e 30 anni – tutti residenti in città – accusati di rissa aggravata in concorso. Stando a quanto ricostruito, la violenza sarebbe scaturita da pregressi dissidi di natura lavorativa.

I fatti risalgono alla sera di sabato scorso quando sono arrivate al 112 diverse segnalazioni da cittadini che hanno assistito all’accaduto in viale Trento Trieste. Nel corso della colluttazione, sono anche entrati in un esercizio commerciale lungo la strada dove hanno provocato danni materiali.

Una pattuglia si è subito diretta sul posto coi militari che, una volta sedati gli animi e identificati i protagonisti, ha allertato le ambulanze per consentire loro di ricevere le cure mediche. In due sono stati portati al pronto soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova, dal quale sono stati dimessi con una prognosi di 10 e 15 giorni.

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