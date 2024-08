Libertà di espressione, Kim Dotcom contro Macron: “bugiardo e imbroglione”

di Kim Dotcom – Penso che lei sia un bugiardo e un imbroglione, signor Macron. Il piano per distruggere Telegram e arrestare Pavel Durov è stato coperto dal governo degli Stati Uniti anni fa. Gli avete dato la cittadinanza allo scopo di intrappolarlo nella vostra giurisdizione per perseguitarlo. Tutta questa operazione è guidata e coordinata dai vostri padroni negli Stati Uniti.

Sei una marionetta che commette tradimento contro il tuo stesso popolo e il popolo dell’Unione Europea. La natura delle accuse contro Pavel ha rivelato tutto. Solo lo squilibrato Dipartimento di Giustizia di Biden avrebbe potuto inventarsi una legge così sporca contro un rispettato innovatore e imprenditore della tecnologia. Stai solo eseguendo degli ordini.

Il governo degli Stati Uniti ha dichiarato guerra a quelle parti di Internet che non sono sotto il suo controllo. Tutto ciò che non è soggetto alla rete di sorveglianza di massa dello stato profondo degli Stati Uniti come i suoi ostaggi della Silicon Valley deve essere assimilato o distrutto. Megaupload è stato l’inizio, poi TikTok, ora Telegram e sappiamo chi sarà il prossimo.

Il governo degli Stati Uniti sta manipolando i media occidentali e le piattaforme generate dagli utenti per controllare la narrazione nel tentativo di fare il lavaggio del cervello alle masse.

Solo con la propaganda di massa il governo degli Stati Uniti ha potuto portare a termine la sua guerra per procura contro la Russia in Ucraina e dipingere la Cina come un supercattivo. Tutto questo nel tentativo di fermare l’espansione dei BRICS, la potenza multipolare che sta schiacciando l’Occidente.

Quanto è scomodo che Telegram sia stata la principale fonte di verità su ciò che sta realmente accadendo in Ucraina, smascherando il volto malvagio della guerra per procura degli Stati Uniti contro la Russia. Non incolpare Pavel Durov per i tuoi errori.

Tu e i tuoi complici avete fallito. È finita. L’ordine multipolare sta vincendo. L’impero degli Stati Uniti è condannato. Ti sei associato a degli sciocchi falliti invece che a dei giocatori di scacchi sofisticati. Questo ormai dovresti saperlo.

Ti sei rivoltato contro il tuo stesso popolo. Hai scommesso il tuo paese su un sistema fallimentare e in bancarotta con una data di scadenza da tempo in ritardo. Hai perso la tua scommessa.

Hai abusato del tuo potere. È così che sarai ricordato quando questo castello di carte crollerà su di te, sui tuoi complici e sui tuoi burattinai criminali. Questo è il tuo destino. Dovresti vergognarti.

Se hai dei rimpianti lascia andare Pavel.

