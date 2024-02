Verona, medico di 28 anni trovato morto sul divano

Giovane medico trovato morto in casa – Per la serata di venerdì Paolo e gli amici avevano organizzato un appuntamento per una pizza, ma la sua assenza ha fatto preoccupare tutti e non vedendolo arrivare e non ricevendo risposta alle telefonate sul cellulare, hanno lanciato l’allarme.

Paolo Bianchi, 28 anni, è stato ritrovato seduto sul divano della sua casa di Verona ormai privo di vita, deceduto a causa di un improvviso malore, come confermato poi dall’autopsia.

Chi era il giovane medico morto a Verona?

Paolo Bianchi, era originario di Sovere, comune della provincia di Bergamo, ma dopo la laurea in Medicina all’Università di Brescia nel 2021 e la specializzazione in Urologia all’Università di Borgo Trento di Verona, aveva deciso di rimanere a vivere in Veneto. A maggior ragione, dopo la proposta, arrivata solo un mese fa, dell’assunzione all’ospedale Fracastoro di San Bonifacio. www.notizie.it