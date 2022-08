Letta: “intitolare tante scuole a Piero Angela”

«Vorrei che tante scuole fossero intitolate a Piero Angela» . Enrico Letta, in un tweet, lancia l’idea di intitolare diverse scuole alla memoria di Angela: “Penso che sarebbe bello se tante scuole italiane portassero in futuro il suo nome“, afferma il leader dem. Come già scritto nelle scorse ore, la città di Firenze ha espresso la volontà di intitolare una scuola alla memoria del divulgatore scientifico. Una scelta, si legge in una nota, “per ricordare la sua grande sensibilità divulgativa che ha formato intere generazioni di donne e di uomini alla cultura scientifica generale”.

Intitolare tante scuole a Piero Angela

“L’Italia perde una delle sue personalità più eclettiche, straordinarie, apprezzate e amate. A me farebbe molto piacere se da domani tanti istituti tecnici, licei, scuole superiori si chiamassero istituto, liceo o scuola superiore ‘Piero Angela’’‘, ha concluso il leader del Pd.

