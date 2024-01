Provincia Latina: attivati 6 nuovi autovelox. Obiettivo: 30.000 multe all’anno

di LatinaQuotidiano.it – Sono in tutto sei i nuovi autovelox che la Provincia di Latina ha attivato in altrettanti punti strategici della rete viaria provinciale. Obiettivo dichiarato dell’ente è quello di elevare almeno 30.000 multe l’anno. La scelta dei luoghi dove posizionare i dispositivi è ricaduta su quei tratti stradali dove maggiori sono i rischi di incidente, soprattutto nelle ore serali e notturne. Alcuni già c’erano e sono soltanto stati sostituiti con i nuovi modelli, altri sono stati installati ex novo.

Attenzione al funzionamento dei nuovi dispositivi

In alcuni dei nuovi rilevatori cambia il funzionamento. Ora infatti c’è anche una particolarità a cui gli automobilisti dovranno fare molta attenzione per non ritrovarsi con una brutta sorpresa; alcuni di questi, infatti, sono bidirezionali, cioè rilevano la velocità anche in avvicinamento. Insomma, se si viaggia oltre i limiti di velocità: per capirci, quando si avvista l’autovelox e si cerca di rallentare potrebbe essere già troppo tardi.

Dove sono i nuovi autovelox in provincia di Latina

Via Monti Lepini SS156 direzione Sezze (bidirezionale)

la provinciale 46 Litoranea al km 7+700 in direzione Sabaudia dove il limite di velocità è di 60 km orari;

sempre sulla provinciale 46 Litoranea, al km 10+200 in direzione Latina, dove il limite di velocità è di 60 km orari;

sulla strada regionale 630 Ausonia al km 26+890 nel territorio di Formia, con la trasformazione in postazione bidirezionale e il limite di velocità di 90 km orari.

sulla provinciale 30 Chiesuola al km 1+500 in direzione Borgo Piave con limite di velocità a 50 chilometri orari; al km 5 in direzione Appia, con limite di velocità a 50 chilometri orari;

sulla provinciale 100 Fondi-Sperlonga al km 6+800, anche in questo caso con limite di velocità di 50 km orari.