Autovelox, bancomat comunale del Piratello

di Armando Manocchia – Lettera aperta al Sindaco di Imola a proposito di un verbale di contestazione di violazione del codice della strada per aver osato superare di 1 kmh il limite di velocitÃ di fronte al rilevatore PROJECT_AUTOMATION K53800_SPEED – â€˜approvazioneâ€™ Min. Trasp. N549 del 21.12.21 matricola PASPEED n22023030932 – leggasi Bancomat comunale del Piratello.

Se i soldi ingiustamente sottratti venissero impiegati per lo scopo previsto dalla legge, non impegnerei il Suo e il mio preziosissimo tempo in questa riprovevole questione.

Premetto che non ne faccio una questione politica e tanto piÃ¹ idelogica perchÃ©, anche se tardi, ho preso atto che i politici sono come i â€˜ladri di Pisa, i quali, di notte rubano insieme e di giorno fan finta di litigareâ€™. Ma, siccome svolgo con passione il mestiere di â€˜garzone da fornaioâ€™ in un vecchio forno sulla Montanara (60 anni di attivitÃ nel 2025), e considerato che le buche sulla strada dinnanzi alla bottega (e non solo) ci sono e ci sono sempre state, mi sorge il dubbio che i suddetti proventi non vengano affatto reinvestiti per la tanto decantata sicurezza stradale e tanto meno per la pulizia.

Qui da noi, oltre al camion e alla â€˜Polizia della nettezzaâ€™, non si Ã¨ mai e poi mai visto nessuno che si impegnasse a pulire lo sporco e disastrato marciapiede, motivo per cui le mamme con le carrozzine, le persone in carrozzella, gli anziani con deambulatori ed i corrieri col carrello portapacchi devono passare sul setto stradale con tutti i rischi connessi.

A proposito di limiti di velocitÃ , se a Imola câ€™Ã¨ un posto dove la velocitÃ di qualunque mezzo Ã¨ davvero sostenuta, a cominciare da Camion e Tir, fino agli scooterini, Ã¨ proprio in questo tratto ed Ã¨ qui che avrebbe dovuto essere allestito un diabolico apparecchio per misurare la velocitÃ .

Detto ciÃ², approfitto per farLe notare – sempre in merito ai proventi delle sanzioni che dovrebbero essere reinvestiti per la sicurezza stradale – che non si comprende lâ€™assenza di protezione tra la strada e i canali come, ad esempio, nei tratti di via Selice e via Gambellara. Ci deve scappare il morto? Mi auguro di no, prima per lâ€™eventuale vittima e poi per Lei, perchÃ© il reato Ã¨ â€˜attentato alla sicurezza stradaleâ€™ art.673 c.p. e vedere il proprio Sindaco condannato non Ã¨ auspicabile per nessun cittadino.

Ho anche letto che, a causa di queste sanzioni, sono stati â€˜depredatiâ€™ i cittadini per un milione e seicentomila euro e che la Giunta sta litigando su come utilizzare il â€˜bottinoâ€™. Il suggerimento non richiesto, che mi permetto di dare a Lei e alla Giunta, Ã¨ di non spenderli tutti perchÃ© potreste doverli restituire con i costi legali.

Glielo dico, Sindaco, perchÃ© ho letto – e lo prenda sempre col beneficio dâ€™inventario perchÃ© non vuol dire châ€™io abbia capitoÂ – che questi cosiddetti misuratori, diabolici strumenti coercitivi che misurano la velocitÃ dello svuotamento delle tasche degli imolesi, devono essere non solo â€˜approvatiâ€™, bensÃ¬ o m lo ga ti. E Lei che ha studiato sa che la differenza Ã¨ sostanziale.

Non a caso, nel verbale notificatoci a mezzo posta, sabato 14 marzo 2026 Ã¨ riportato: â€˜approvazioneâ€™, si evince quindi che lâ€™apparecchio non possiede o non ha ottenuto l’indispensabile o mo lo ga zio ne.

Se questo Ã¨ lo scenario, il dubbio Ã¨ che il risultato emesso ed emerso potrebbe non attestare una misurazione oggettiva. Pertanto un’elaborazione numerica â€˜arbitrariaâ€™ finalizzata a forzare il superamento delle soglie sanzionatorie, configurerebbe come minimo unâ€™ipotesi di â€˜falsitÃ ideologica e materialeâ€™.

Vede Sindaco, non so perchÃ©, ma ho sempre pensato che la forza delle Istituzioni stia nellâ€™ignoranza di buona parte di cittadini e il sottoscritto, proprio perchÃ© ignorante, ha il difetto di informarsi, di documentarsi e Le dirÃ² che spesso ci riesco perchÃ© mi sono addentrato in una situazione che chiamano â€˜Analisi Metrologica della Catena di Misuraâ€™ la quale non Ã¨ altro che la â€˜Distinzione tra Costante di Calibrazione “K” e Coefficiente di Conversioneâ€™.

Sono certo che Lei ne sappia piÃ¹ di me, ma da â€˜povero tapinoâ€™, ho comunque capito che, al fine di evitare errori interpretativi in sede di analisi dei flussi di calcolo dello strumento, Ã¨ necessario operare una netta distinzione tecnica tra due parametri di conversione, differenti per natura, funzione e collocazione nella catena metrologica.

Come saprÃ , la Costante Metrologica “K” (Trasduzione del Segnale Fisico) rappresenta il parametro di interfaccia tra l’hardware e il software e presiede alla trasformazione del segnale analogico (variazione di tensione o corrente generata dal/dai sensori di rilevamento) in una grandezza fisica digitale espressa in misura.

Ora, per Natura Giuridico-Tecnica, tale costante viene individuata e â€˜cristallizzataâ€™ esclusivamente in sede di Legalizzazione Metrologica (Verifica Prima).

Poi câ€™Ã¨ la InderogabilitÃ , la quale ci dice che, per garantire la certezza della misura e la stabilitÃ dello strumento, la Costante K deve rimanere invariata per l’intero ciclo di vita del dispositivo. Qualsiasi modifica a tale parametro, necessaria solo in caso di sostituzione fisica del sensore, impone la decadenza della legalizzazione e l’obbligo di una nuova procedura di ammissione alla metrologica legale.

La manipolazione software, in assenza di sigilli logici, altera infatti la genesi stessa del dato primario.

La confusione, chiamiamola cosÃ¬, cioÃ¨ la possibilitÃ tecnica di accedere e modificare la Costante K per compensare il decadimento hardware dei sensori obsoleti o non efficienti, costituisce una â€˜violazione radicale dei protocolli di metrologia legaleâ€™.

Come descritto da oltre una ventina di ordinanze della Cassazione, se un software permette di â€˜aggiustareâ€™ la Costante K, senza che tale operazione venga tracciata in un Audit Trail e senza la â€˜ri-legalizzazioneâ€™ dello strumento presso il MIMIT, ci troviamo di fronte a una misura tecnicamente nulla.

Sindaco, la â€˜fede pubblicaâ€™ dello strumento non la garantisce Lei, ma Ã¨ garantita solo se la Costante K Ã¨ blindata e inalterabile con sigilli.

Qualora venga dimostrata anche solo la possibilitÃ di manipolare il segnale alla sorgente, decade ogni pretesa di certezza scientifica, trasformando l’accertamento in una â€˜mera empiriaâ€™ priva di valore probatorio.

Spero che il mio tentativo di spiegazione possa esserLe utile a comprendere che la macchina non Ã¨ â€˜intelligenteâ€™, ma risponde solo a una riga di codice del software. Questo vuol dire che chiunque puÃ² cambiare la “K”, come nelle sanzionatrici, su modalitÃ del costruttore (il modo in cui la macchina legge l’elettricitÃ del sensore), e puÃ² far segnare allo strumento qualsiasi risultato si voglia.

Audit Trail: Senza il log che dimostri che la “K” non Ã¨ stata cambiata, lo strumento Ã¨ da considerarsi â€˜apertoâ€™ e manomettibile. Bisogna tener conto dell’Alterazione della Costante K e della Violazione della RiferibilitÃ al Prototipo.

Sotto il profilo dellâ€™integritÃ digitale, lâ€™assenza di un Audit Trail (registro dei log di sistema immodificabile) che attesti lâ€™invarianza della Costante K determina una vulnerabilitÃ sistemica insuperabile.

In metrologia legale, un dispositivo privo di tracciabilitÃ algoritmica Ã¨ per definizione, uno strumento â€˜apertoâ€™ e arbitrariamente manomettibile.

La certezza della misura non puÃ² poggiare sulla â€˜fiducia nelle Istituzioniâ€™ o sulla semplice presunzione di â€˜corretto operatoâ€™, ma deve essere supportata dalla prova tecnica dell’imperturbabilitÃ dei parametri di configurazione originari.

L’Evidenza Documentale? Il Libretto Metrologico quale Prova di Manomissione.

La prova dellâ€™avvenuta alterazione Ã¨ contenuta nel Libretto Metrologico dello strumento. La rilevazione di continue e sistematiche variazioni numeriche della Costante K ad ogni verifica annuale documenta un’attivitÃ di manipolazione software volta a compensare artificialmente il degrado hardware (obsolescenza dei sensori).

Tali modifiche:

â€¢ Non sono riferibili alla Costante K cristallizzata in sede di legalizzazione metrologica presso il MIMIT;

â€¢ Costituiscono una violazione della Verifica Prima, rendendo lo strumento legalmente inesistente nel momento in cui i parametri di calcolo originali vengono sovrascritti senza una nuova procedura di ammissione alla metrologica legale.

â€¢ La verifica dell’alterazione della costante K puÃ² avvenire mettendo a confronto almeno tre strumenti dello stessa tipologia di servizio/utilizzo e tutti e tre devono dare lo stesso risultato: Ã¨ la prova piÃ¹ idonea a smascherare ogni attivitÃ illegale sugli strumenti di misura.

Frammentazione della UniformitÃ Metrologica e Perdita di ConformitÃ

La modifica della Costante K produce una conseguenza tecnica e giuridica dirompente: la trasformazione di una produzione di serie in una moltitudine di esemplari unici e disomogenei.

Agendo sulla costante di trasduzione, ogni strumento di misura emette misure basate su parametri di calcolo differenti da quelli degli altri apparati della stessa serie. CiÃ² determina:

â€¢ La rottura del nesso di conformitÃ : lo strumento non Ã¨ piÃ¹ rispondente al prototipo di riferimento omologato/approvato, ma bensÃ¬ uno strumento diverso, seppur simile nella sua esterioritÃ .

â€¢ L’alterazione metrologica: la misura prodotta non Ã¨ il risultato di un processo fisico-scientifico oggettivo, ma l’output di un algoritmo â€˜aggiustatoâ€™ per forzare il risultato entro i limiti di tolleranza, eludendo il fallimento delle verifiche tecniche.

Conclusioni Forensi: inesistenza della Prova Legale

Uno strumento la cui Costante K viene sistematicamente variata Ã¨ un dispositivo metrologicamente alterato, privo di â€˜fede pubblicaâ€™ e inidoneo a produrre una prova sanzionatoria certa.

L’attivitÃ di â€˜taraturaâ€™, che si sostanzia nella modifica del coefficiente di trasduzione, non Ã¨ una manutenzione, ma una falsificazione tecnica del dato. Ne consegue che lâ€™output strumentale (il risultato) Ã¨ affetto da â€˜falsitÃ materiale e ideologicaâ€™, in quanto rappresenta un valore empirico manipolato e non una misurazione legale conforme ai requisiti del D.M. 93/2017.

Il libretto metrologico, la â€˜taraturaâ€™, o la dichiarazione di conformitÃ , che esibite per â€˜dimostrareâ€™ la regolaritÃ , diventa il documento che Vi condanna.

La costante K, che cambia ogni anno ad ogni verifica, â€˜taraturaâ€™, ecc., Ã¨ una lapalissiana dimostrazione che lo strumento Ã¨ â€™fuori controlloâ€™.

E infine, il Concetto di â€˜Esemplare Unico, non esisteâ€™.

Se ogni strumento ha una K diversa, il Comune, non sta usando uno strumento standardizzato, ma strumenti â€˜fai-da-teâ€™. Questo viola il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge (â€˜un rilievo identico darebbe risultati diversi su macchine diverseâ€™).

L’Audit Trail: se il Comune non produce il log che mostra quando e chi ha cambiato la costante K, la procedura Ã¨ totalmente opaca e viola le norme anticorruzione (Trasparenza algoritmica).

Lei, Sindaco, sa bene che il Codice dellâ€™Amministrazione Digitale (CAD – D.Lgs. 82/2005) – Art. 20 e 21- impone che il documento informatico (e i dati in esso contenuti) rispetti i requisiti di sicurezza, integritÃ e immodificabilitÃ . Un sistema che permette di cambiare un parametro vitale come la “K”, senza registrarlo in un log protetto (Audit Trail), non garantisce l’integritÃ del dato e, pertanto, non puÃ² avere valore legale.

Il Decreto Metrologico (D.M. 93/2017) – Art. 3 e Allegati – stabilisce che gli strumenti di misura devono essere protetti contro le manomissioni.Â Il software deve essere strutturato in modo che ogni modifica ai parametri di taratura sia â€˜evidenteâ€™ e tracciata. Se la “K” cambia e il Comune non sa dire chi, come, quando e perchÃ©, lo strumento Ã¨ tecnicamente fuori norma rispetto al D.M. 93/2017.

Poi câ€™Ã¨ la Normativa Anticorruzione e Trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013). L’ANAC, nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), definisce l’opacitÃ degli algoritmi come un â€˜rischio corruttivoâ€™.

La manipolazione dei parametri (come la Costante K) per finalitÃ sanzionatorie (fare cassa) rientra pienamente nella cattiva amministrazione (â€˜maladministrationâ€™).

La â€˜Scatola Neraâ€™ Ã¨ Illegittima – Il principio cardine stabilito dai giudici amministrativi Ã¨ che l’algoritmo non puÃ² essere una â€˜Black Boxâ€™.

Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza n. 2270/2019: lâ€™algoritmo deve essere considerato a tutti gli effetti un ‘atto amministrativo informatico’. Come tale, deve essere pienamente conoscibile perchÃ© il cittadino ha diritto di conoscere la logica alla base del calcolo e i dati di â€˜input/outputâ€™.

Se il Comune nega l’Audit Trail, sta dunque negando l’accesso alla â€˜logicaâ€™ e alla â€˜vitaâ€™ dell’atto amministrativo (la misura), rendendolo nullo. Il Consiglio di Stato – Sez. VI, Sentenza n. 8472/2019 – ribadisce che il ricorso all’algoritmo Ã¨ lecito solo se vengono garantiti:

Piena conoscibilitÃ : Non puÃ² esserci segreto industriale che prevalga sulla difesa. Non esclusivitÃ della decisione algoritmica: Il giudice deve poter sindacare il calcolo.

Applicazione: Senza log (Audit Trail), il Giudice non puÃ² sindacare nulla; deve â€˜fidarsiâ€™ dello risultato/scontrino, il che Ã¨ incostituzionale.

TAR Lazio, Sez. III-bis – Sentenza n. 13240/2024 â€“ Il Comune deve consentire l’accesso ai flussi di dati e ai log di sistema quando questi sono necessari per verificare la correttezza di un provvedimento sanzionatorio o autoritativo.

La Violazione del Principio di â€˜ImparzialitÃ â€™ (Art. 97 Cost.) – Se la Costante K puÃ² essere variata â€˜in sordinaâ€™, si viola lâ€™Art. 97 della Costituzione (Buon andamento e imparzialitÃ ). Si crea una discrezionalitÃ tecnica abnorme perchÃ¨ l’operatore o il tecnico della ditta privata possono decidere il â€˜valore della leggeâ€™ (lâ€™infrazione e il suo valore) modificando una riga di codice del software.

La produzione dell’Audit Trail relativo alle modifiche della Costante K configura una violazione radicale del principio di trasparenza algoritmica, come sancito dal Consiglio di Stato (Sent. 2270/2019 e 8472/2019).

In quanto ‘atto amministrativo informatico’, il flusso di calcolo dello strumento deve essere pienamente conoscibile e verificabile. L’assenza di log che traccino l’identitÃ dell’autore e la cronologia delle variazioni del coefficiente di trasduzione determina un’opacitÃ procedurale incompatibile con le norme anticorruzione (L. 190/2012) e con i requisiti di integritÃ del dato prescritti dal CAD.

Tale carenza impedisce il controllo sulla legittimitÃ metrologica della misura, trasformando il rilievo sanzionatorio in un atto arbitrario privo di â€˜fede pubblicaâ€™.

Il Giudice deve annullare perchÃ© la prova Ã¨ inattendibile (non verificabile).

L’assenza di Audit Trail, impedisce di raggiungere la certezza â€˜oltre ogni ragionevole dubbioâ€™.

L’acquisto e l’uso di strumenti â€˜opachiâ€™ che generano ricorsi persi sistematicamente configurano â€˜danno erarialeâ€™.

Se il software dello strumento Ã¨ â€˜Open Sourceâ€™ o â€˜Proprietarioâ€™.

Se il software dello strumento Ã¨ â€˜proprietarioâ€™ e mancano i log, la PA sta delegando ad un privato (il costruttore) una funzione sovrana (la sanzione) senza alcun controllo, il che Ã¨ illegale.

Spero Sindaco, che non Le sfugga il fatto che la cosa Ã¨ piÃ¹ seria di una banalissima sanzione da 46 euro. Nellâ€™immaginario collettivo noi siamo â€˜lagggenteâ€™, quella che voi â€˜Istituzionalizzatiâ€™ chiamate â€˜persone comuniâ€™, ma essendo noi esasperati dalla continua, costante e pedissequa depredazione, a cominciare dai Comuni fino allo Stato (che non câ€™Ã¨), 46 euro per un pensionato o un lavoratore che sia, sono una giornata di lavoro e non ultimo, una presa per il naso che non piace a nessuno.

Per tutto questo, Sindaco,

– se non ha a disposizione il DM di Ammissione Prima Metrologica Legale in capo allâ€™ex MiSE ora MIMIT e pubblicato in Gazzetta Ufficiale come prevede la legge 400/1988 art. 17

– se non ha a disposizione il file Audit-Trail a garanzia del risultato,

mi permetto di darLe gratuitamente un consiglio che Ã¨ quello di attivare lâ€™esercizio dellâ€™autotutela. In caso contrario, si possono ravvisare la lite temeraria, la falsitÃ ideologica e materiale finalizzata alla truffa con la valutazione dellâ€™associazione a delinquere, lâ€™abuso di potere ed altri reati a Suo carico.

Le rammento infine, che i cittadini imolesi le hanno conferito mandato per essere tutelati e non aggrediti, peraltro con strumenti illegali.

Armando Manocchia