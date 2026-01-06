Scomparso dal 2 gennaio l’ingegnere ‘anti-autovelox’ Antonio Menegon

ImolaOggiCRONACA, News 2026

Antonio Menegon

Ore di angoscia nelle comunitÃ  di RosÃ  e Tezze sul Brenta (Vicenza) dopo la scomparsa di Antonio Menegon, ingegnere 78enne consulente nella battaglia contro gli autovelox irregolari, di cui non si sa piÃ¹ niente da alcuni giorni. Menegon, che abita a Tezze sul Brenta, da anni gestisce una galleria dâ€™arte in via Garibaldi a RosÃ . Ed Ã¨ proprio qui, nel suo ufficio, che i carabinieri e i vigili del fuoco, allertati per le ricerche, hanno trovato le chiavi di casa, un pc ancora acceso, il telefono cellulare e, allâ€™esterno dello stabile, il furgone e lâ€™auto dellâ€™ingegnere.

La scomparsa

Di Menegon non si hanno piÃ¹ notizie dal 2 gennaio scorso. L’ingegnere Ã¨ noto a livello nazionale per il suo ruolo di consulente tecnico di procure e di associazioni dei consumatori e di automobilisti nelle questioni che riguardano gli autovelox non omologati. Fu sua la perizia che, per conto della procura dei Cosenza, due anni fa portÃ² al sequestro di centinaia di apparecchi non omologati in tutta Italia.

La sorella e il cognato di Menegon, che Ã¨ vedovo, hanno presentato formale denuncia di scomparsa, dopo che le ricerche dei vigili del fuoco svolte a casa e nella galleria dâ€™arte che gestisce a RosÃ , non hanno dato esito. Nessuna traccia nemmeno al piano superiore, dove Menegon ha allestito il suo studio professionale. A infittire il mistero il fatto che le chiavi di casa siano state ritrovate nello studio e che il suo furgone risulti regolarmente parcheggiato.

Le ricerche sono svolte in tutte le direzioni e non si esclude alcuna ipotesi, dal momento che Menegon, proprio per il suo ruolo, in passato Ã¨ stato oggetto di minacce e dellâ€™incendio dell’auto.

Gli appelli

“Vista l’anomalia della scomparsa e la preoccupazione dei suoi cari chiediamo a chiunque abbia visto qualcosa di segnalarlo alle forze dell’ordine”, Ã¨ l’appello lanciato tramite Rete Veneta dalla sindaca di RosÃ  Elena Mezzalira. Anche il sindaco di Tezze, Luigi Pellanda, si mostra sconvolto. “E’ un’amara sorpresa, la comunitÃ  Ã¨ scossa perchÃ© non si sa dove Ã¨ andato a finire”, dice, intervistato anche lui da Rete Veneta.

“Se qualcuno lo ha sentito, o ha notizie certe e verificabili sul suo stato di salute e sul fatto che stia bene, chiediamo di farcelo sapere in modo riservato. Niente supposizioni, niente commenti inutili. Solo informazioni affidabili”, Ã¨ l’appello invece lanciato da Altvelox, con cui l’ingegnere veneto collabora da tempo. “Ci ha chiamato venerdÃ¬ 2 gennaio alle 14.45 – scrive l’associazione su Fb – Lo avevamo richiamato pochi minuti dopo e poi ancora altre volte sino a ieri ma senza alcuna sua risposta”.

“Antonio Ã¨ la persona che, con il suo lavoro, ha contribuito in modo decisivo a portare la Procura di Cosenza ai sequestri del T-Exspeed 2.0 su scala nazionale. A lui chiedevamo consigli e verifiche, perchÃ© sapeva tenere insieme tecnica, fatti e documenti, senza slogan”, continua Altvelox, che poi conclude: “In certi momenti il lavoro passa in secondo piano, e resta solo lâ€™essenziale: la persona, l’amico” e “speriamo, davvero, di poter dire presto che Antonio sta bene”.
ADNKRONOS

Articoli correlati

Autovelox impazzito, 36 mila multe illegali

Autovelox impazzito, 36 mila multe illegali con risarcimenti record

autovelox

Da oggi stop agli autovelox non censiti

abbattuto nel Polesine il primo autovelox del 2025

Torna Fleximan: abbattuto nel Polesine il primo autovelox del 2025

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *