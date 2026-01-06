Scomparso dal 2 gennaio l’ingegnere ‘anti-autovelox’ Antonio Menegon

Ore di angoscia nelle comunitÃ di RosÃ e Tezze sul Brenta (Vicenza) dopo la scomparsa di Antonio Menegon, ingegnere 78enne consulente nella battaglia contro gli autovelox irregolari, di cui non si sa piÃ¹ niente da alcuni giorni. Menegon, che abita a Tezze sul Brenta, da anni gestisce una galleria dâ€™arte in via Garibaldi a RosÃ . Ed Ã¨ proprio qui, nel suo ufficio, che i carabinieri e i vigili del fuoco, allertati per le ricerche, hanno trovato le chiavi di casa, un pc ancora acceso, il telefono cellulare e, allâ€™esterno dello stabile, il furgone e lâ€™auto dellâ€™ingegnere.

La scomparsa

Di Menegon non si hanno piÃ¹ notizie dal 2 gennaio scorso. L’ingegnere Ã¨ noto a livello nazionale per il suo ruolo di consulente tecnico di procure e di associazioni dei consumatori e di automobilisti nelle questioni che riguardano gli autovelox non omologati. Fu sua la perizia che, per conto della procura dei Cosenza, due anni fa portÃ² al sequestro di centinaia di apparecchi non omologati in tutta Italia.

La sorella e il cognato di Menegon, che Ã¨ vedovo, hanno presentato formale denuncia di scomparsa, dopo che le ricerche dei vigili del fuoco svolte a casa e nella galleria dâ€™arte che gestisce a RosÃ , non hanno dato esito. Nessuna traccia nemmeno al piano superiore, dove Menegon ha allestito il suo studio professionale. A infittire il mistero il fatto che le chiavi di casa siano state ritrovate nello studio e che il suo furgone risulti regolarmente parcheggiato.

Le ricerche sono svolte in tutte le direzioni e non si esclude alcuna ipotesi, dal momento che Menegon, proprio per il suo ruolo, in passato Ã¨ stato oggetto di minacce e dellâ€™incendio dell’auto.

Gli appelli

“Vista l’anomalia della scomparsa e la preoccupazione dei suoi cari chiediamo a chiunque abbia visto qualcosa di segnalarlo alle forze dell’ordine”, Ã¨ l’appello lanciato tramite Rete Veneta dalla sindaca di RosÃ Elena Mezzalira. Anche il sindaco di Tezze, Luigi Pellanda, si mostra sconvolto. “E’ un’amara sorpresa, la comunitÃ Ã¨ scossa perchÃ© non si sa dove Ã¨ andato a finire”, dice, intervistato anche lui da Rete Veneta.

“Se qualcuno lo ha sentito, o ha notizie certe e verificabili sul suo stato di salute e sul fatto che stia bene, chiediamo di farcelo sapere in modo riservato. Niente supposizioni, niente commenti inutili. Solo informazioni affidabili”, Ã¨ l’appello invece lanciato da Altvelox, con cui l’ingegnere veneto collabora da tempo. “Ci ha chiamato venerdÃ¬ 2 gennaio alle 14.45 – scrive l’associazione su Fb – Lo avevamo richiamato pochi minuti dopo e poi ancora altre volte sino a ieri ma senza alcuna sua risposta”.

“Antonio Ã¨ la persona che, con il suo lavoro, ha contribuito in modo decisivo a portare la Procura di Cosenza ai sequestri del T-Exspeed 2.0 su scala nazionale. A lui chiedevamo consigli e verifiche, perchÃ© sapeva tenere insieme tecnica, fatti e documenti, senza slogan”, continua Altvelox, che poi conclude: “In certi momenti il lavoro passa in secondo piano, e resta solo lâ€™essenziale: la persona, l’amico” e “speriamo, davvero, di poter dire presto che Antonio sta bene”.

ADNKRONOS