Quasi tutti gli autovelox d’Italia sono illegali: “Solo mille gli omologati”

Su circa 11 mila autovelox informalmente rilevati sul territorio, “solo 3.800 si sono registrati sulla piattaforma” del ministero delle Infrastrutture dei trasporti. E di questi, “poco più di 1.000 rientrano automaticamente nei requisiti di omologazione in fase di adozione”.

La notifica a Bruxelles

I numeri sono stati resi noti dal dicastero guidato da Matteo Salvini, che ha annunciato di aver trasmesso al ministero delle Imprese e del Made in Italy il cosiddetto decreto Autovelox per la sua successiva notifica a Bruxelles ai fini della procedura Tris, che comporta una clausola di “stand still” di 90 giorni.

Il provvedimento è stato trasmesso anche al Consiglio superiore dei lavori pubblici per il relativo parere. Tale decreto tiene conto degli esiti del censimento degli Autovelox, un quadro di verificabilità di tutti gli apparecchi in uso: numero, tipologia, marca, modello e conformità. Un iter fortemente voluto dal ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini per garantire che gli autovelox siano uno strumento utile esclusivamente per evitare incidenti e non per fare cassa”, sottolinea in una nota il Mit.

