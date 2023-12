Malore fatale, il giornalista Andrea Pardini muore a 34 anni

Pisa, 5 dicembre 2023 – Il lutto e il cordoglio di un’intera città. Pisa è sotto choc per la morte improvvisa di Andrea Pardini, 34 anni, giornalista di Cinquanta Canale. E’ accaduto nella giornata di lunedì 4 dicembre. E’ stata la compagna a scoprire il corpo senza vita una volta rientrata a casa, dopo non aver avuto risposta a una serie di telefonate. Preoccupata, ha fatto la tragica scoperta. Andrea Pardini sarebbe stato colpito da un malore. Inutile ogni tentativo di rianimazione. Aveva trascorso la giornata di lunedì 4 dicembre a casa, stava lavorando in smart working. La coppia aspettava un bambino.

“Ciao Andrea”, si legge ora sulla pagina Facebook di Cinquanta Canale. Una scritta e una foto per ricordare quel giornalista appassionato, quel professionista e quel collega la cui scomparsa è un fulmine a ciel sereno per la testata diretta da Stefano Ceccarelli.

Andrea si apprestava a diventare giornalista professionista, un passo importante, come ricorda il direttore Ceccarelli: “Disponibile, mite, con una grande sensibilità”. Andrea lascia la moglie Sofia, i genitori Mariacristina e Roberto, la sorella Irene.[…] https://www.lanazione.it