“Riprendiamoci l’informazione”, Bologna: manifestazione davanti sede RAI

Domenica 20 dicembre 2020, dalle 17:00 alle 19:00, in via della Fiera 13 a Bologna, davanti alla Sede RAI, si terrà la Manifestazione “Riprendiamoci l’informazione”, una catena di solidarietà per la libertà d’informazione al servizio del cittadino.

Ci troveremo davanti alla sede Rai di Bologna per manifestare il nostro dissenso rispetto alla disinformazione dei principali Mass Media, alla costante divulgazione di false notizie che hanno l’unico scopo di modellare un filone di pensiero univoco sulla vicenda Covid-19.

Abbiamo il dovere di Denunciare e Contrastare il ricatto esercitato da questo governo sulla libera informazione, che si trova a dover scegliere se sopravvivere con le poche risorse che ha, o diventare serva del potere. In pratica, se essere ancora “INFORMAZIONE”, e in quanto tale LIBERA e ETICA, oppure essere “PROPAGANDA” e in quanto tale SERVA.

COMUNICATO M3V Libertà di Scelta

