Elezioni Ucraina, Zelensky chiede 5 miliardi a Usa e UE

UCRAINA – Una serie di affermazioni di Zelenskiy sul tema delle elezioni, che in teoria dovrebbero tenersi in ottobre: “Non voglio immaginare di vivere senza elezioni per tre, cinque, sette anni. Non voglio un potere che si automantiene. Non mi aggrappo a nulla. Vorrei tenere le elezioni… Però le elezioni sono possibili se gli Stati Uniti e l’UE sono pronti a fornirci i 5 miliardi di cui abbiamo bisogno per organizzare le elezioni presidenziali nel Paese… Non prenderò questi soldi dal bilancio della difesa… L’Occidente, inoltre, deve organizzare elezioni a pieno titolo tra tutti gli ucraini che vivono all’estero”.

